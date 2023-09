19. augustil tabas rakett Tšernihivi draamateatrit. 7 inimest said surma ja 110 vigastada. Kuna Ukrainas on seismoloogiajaamu suhteliselt tihedalt (kunagi loodi see võrk tuumaplahvatuste registreerimiseks), on võimalik selliseid raketitabamusi väga täpselt määrata nii ajaliselt kui asukohaga. See annab peaaegu reaalajas ülevaate, kuhu ja millised Vene raketid kukuvad.

Foto: OLEG PETRASYUK / EPA / Scanpix