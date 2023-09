Teadlased avastasid tohutusuure galaktikatemulli meie oma «tagahoovis»

Mulli ulatus on miljard valgusaastat – see on 10 000 korda laiem kui Linnutee galaktika. Siiski asub see hiiglaslik mull, mida küll palja silmaga ei näe, meie kodugalaktikale suhteliselt lähedal – 820 miljoni valgusaasta kaugusel. Prantsusmaa aatomienergia komisjoni astrofüüsik Daniel Pomarede sõnul võib mullist mõelda kui sfäärilisest kestast, millel on «süda» sees. Selles südames on Boötese galaktikate superparv, mida ümbritseb tohutu tühjus. Vahel kutsutakse seda Suureks Tühjuseks.

Kest sisaldab mitmeid teisi teadusele juba tuntud galaktikate superparvi, sh massiivset struktuuri, mida tuntakse kui Suurt Sloani Müüri. Pomarede ütles, et galaktikamulli avastamine, mida kirjeldatakse sel nädalal teadusajakirjas The Astrophysical Journal avaldatud artiklis, oli pika teadustöö osa. See kinnitab nähtust, mida esmakordselt kirjeldas 1970. aastal USA kosmoloog ja toona tulevane Nobeli füüsikapreemia laureaat Jim Peebels.

Peebels teoretiseeris, et algupärases Universumis – kuumas plasmas – tekitas gravitatsioon ja kiirgus helilaineid, mida kutsutakse barüonide akustilisteks ostsillatsioonideks (BAO). Kui helilained plasmas levisid, tekitasid need mulle. Umbes 380 000 aastat pärast Suurt Pauku, mil Universum jahtus ja protsess lõppes, «külmus» mullide kuju. Universumi laienedes kasvasid mullid suuremaks nagu teisedki Suure Paugu järgsed fossiilsed jäänused.

Lähedalasuvate galaktikate andmeid vaadates tuvastasid astronoomid BAO-de signaale 2005. aastal, kuid äsja avastatud mull on teadlaste sõnul esimene teadaolev üksik BAO.

Saanud inspiratsiooni Hawaii loomislaulust, andsid astronoomid mullile nimeks Ho’oleilana ehk «äratuse sosinad». Nime andis uuringu juhtivautor, Hawaii ülikooli astronoom Brent Tully. Mull avastatigi juhuslikult osana Tully tööst, mille käigus kammis ta läbi uute galaktikate katalooge. «See oli midagi ootamatut,» ütles Pomarede.

Tully ütles avalduses, et mull on nii tohutu, et ulatub uuritava taevasektori servadest üle. Duo palus abi Austraalia kosmoloogilt ja BAO-eksperdilt Cullan Howlettilt, kes määras matemaatiliselt sfäärilise struktuuri, mis kõige paremini esitatud andmetele vastas. See võimaldas kolmikul visualiseerida Ho’oleilana kuju kolmemõõtmeliselt ja määrata selles galaktikate asukohad.