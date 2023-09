KURIOOSUM ⟩ Jälle see Einstein, isegi korralikku hukkamist ei saaks tema teooriata täide viia

Mis juhtub kosmoseränduriga, kes on kahe täpselt sama kiirusega liikuva kosmosesõiduki vahele köidetud, kui need laevad hakkavad liikuma valguse kiiruse lähedase kiirusega?

Akadeemik Peeter Saari arutleb selle üle, milline võiks välja näha ajaloos judinaid tekitanud julm hukkamisviis määramatus tulevikus, kui inimkonnal on tehnoloogilist võimekust praegusest kuhjaga rohkem. Iseasi, kas siis on üldse põhjust inimesi hukata, aga näib, et relatiivsusteooria võib pakkuda lahendusi, kuidas inimene piinadeta pihustada.