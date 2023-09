NEW SCIENTIST ⟩ Vaata, kuidas just oma vananemistüübist lähtuvalt kauem tervena elada

Nagu on Fordi Mudel T-ga, on ka inimkehaga. Kõik meie «osad» on kuluvad ajaga, kuid selgub, et mõned vananevad teistest kiiremini. Millised kehaosad esimesena «katki lähevad» on natuke nagu loterii. «Kõik vananevad erinevalt,» ütleb Stanfordi ülikooli geneetik Michael Snyder . Võibolla on teil noor immuunsüsteem, nooruslik maks, kuid eakad neerud või kehv ainevahetus.

Praeguseks on uuringud näidanud, et vananemine kulgeb ühel viisil neljast. See on teie nn vanenemistüüp – viis, kuidas teie isiklikult vananete. Halb uudis on see, et teie vanim kehaosa võib kogu ülejäänud keha ka vananema tirida. Hea uudis on, et kui oma vananemistüübi kindlaks teete, võite kauem tervemana elada.