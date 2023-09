Handout / National Park Service and Bournemouth University / AFP

Kivistunud jalajäljed New Mexicos. Pilt on illustreeriv.

Võimalik, et inimesed on kandnud jalatseid üle 100 000 aasta ning ka teistel inimlastel, nagu neandertallastel, võisid olla jalanõud. See väide tugineb Lõuna-Aafrikast leitud ebatavaliselt hästi säilinud jalajälgede leiule, mis võisid olla sinna jäetud inimeste poolt, kes kandsid sandaale.