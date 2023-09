Teadlased ehitasid muna- ja seemnerakkude abita inimembrüo mudeli

Nii töörühm kui uuringus mitte osalenud teadlased rõhutavad, et mudeleid ei tohiks pidada inimese idulasteks. Uuringus viidatakse, et struktuur on küll väga sarnane, kuid ei ole emakasisese olukorraga identne. Mudelite genereerimise edukuse määr oli samuti madal, tüvirakud organiseerusid õigesti vaid väikese protsendi ulatuses.

Siiski on Ühendkuningriigis asuva Readingi ülikooli tüvirakkude bioloogia eksperdi Darius Widera sõnul erinevalt varasematest sarnastest uuringutest nendes idulastetaolistes struktuurides olemas enamus rakutüüpe, mida leidub ka inimkehas arenevates idulastes. Konkreetne uuring ja muu hiljutine uurimistöö näitab, et inimese idulase mudelid muutuvad üha keerukamaks ja sarnanesemaks sellele, mis normaalse arengu ajal toimub, ütleb Widera ja lisab, et kindel regulatiivne raamistik muutub selles valguses vajalikumaks kui kunagi varem.

Ühendkuningriigis on Cambridge’i ülikool hakanud välja töötama riigi esimest juhtraamistikku tüvirakkudel põhinevatele inimese idulase mudelitele. Sealse seadusega on keelatud inimese idulast laboris kasvatada üle 14 päeva, kuid kuna tüvirakkudest saadud struktuurid on kunstlikult moodustatud, ei lähe need otseselt olemasolevate määruste alla. Küll aga on enamik teadlasi oma tööle rakendanud vabatahtlikke piiranguid.