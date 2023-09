NEW SCIENTIST ⟩ Miks ei ole endiselt välja töötatud vaktsiini selle ohtliku viiruse vastu?

Kasvava dengue palaviku puhangute tõttu võib aastal 2023 osutuda see maailma halvimaks nakkushaiguseks. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on öelnud, et dengue palavikul on pandeemilise tasemega oht, mille puhangutest on teatatud Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Kuna dengue viirusetekitajaid leidub erinevat tüüpi, on olnud tõhusa vaktsiini väljatöötamine olnud keeruline.