Mis on Eestisse saabunud hitt-puraviku rünnaku tagamaad?

Kihnu metsad lausa leemendasid ameerikamaistest puravikest ehk männi kuldpoorikutest. Teadaolevalt pole Kihnu männiistikuid toodud. Üleval: Cryphonectria parasitica nimeline seen viidi Euroopa kastanipuudega Ameerikasse, kus see 19. sajandil korraldas ulatusliku puu­genotsiidi, tappes kohalikud kastanid.

Männi-kuldpoorik on hittpuravik, mis on tõusnud tänavu ereda tähena seenetaevasse. Juba on levinud üleskutsed seda seent levitada ja koos puudega laiemalt kasvatada. Ent arutlegem männi-kuldpooriku tuleku ja võimaliku levitamise tagamaade üle teiste võõrliikide näitel.