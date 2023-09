Seenetark selgitab ⟩ Eestisse tunginud hitt-puraviku rünnaku tagamaad

Euroopa ja Eestigi taimesõprade eksootikalembusega käib kaasas ka võõramaise mulla ning seal elavate organismide siiatulek. Ameerika puravikuks kutsutud männi-kuldpoorik on teinud üle kümne aasta võidukäiku Euroopas ja üle-lombi tulnuna on see paar-kolm aastat oma areaali laiendanud ka Eestis. Tänaseni pole teada, millised võivad olla selle kuldpooriku leviku varjuküljed: kas keegi peab loovutama oma koha taeva all just neile. Nii on toimunud väga paljude taime ja loomaliikidega, mille levikusse inimene on jõuliselt sekkunud.