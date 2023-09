NEW SCIENTIST ⟩ Teaduslikult tõestatud: molutamine on hädavajalik

Loomulikult on siin teatavaid mööndusi. Oma päikeselises aias huviga New Scientisti ajakirja lugedes võid jaatavalt vastata. Kuid kui oled tudeng, kes teeb uurimistööd essee jaoks, mis tuleb esitada homme, on vastus tõenäoliselt kindel ei. Kas tegevus on lõõgastav, sõltub selgelt kontekstist. Samuti on see väga subjektiivne: kõnealuses puhkamisuuringus teatas palju inimesi, et nende eelistatud puhkamisviisid on kas treenimine või töösse süvenemine.