VIDEO ⟩ L'Oreali ja UNESCO preemia said Triin Laisk ja Kertu Liis Krigul

1998. aastal loodud L'Oréal-UNESCO naiste teadusauhindade eesmärk on parandada naiste positsiooni teaduses tunnustades väljapaistvaid naisteadlasi, kes on andnud oma panuse teaduse arendamisse. Auhinnad on Prantsuse kosmeetikafirma L'Oréal ja ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (UNESCO) vahelise koostöö tulemus ning iga üleilmse laureaadi kohta antakse 100 000 USA dollari suurune toetus. See auhind on tuntud ka kui L'Oréal - Helena Rubinsteini naiste teadusauhind.