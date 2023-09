Tartu teadlane pälvis kopsaka grandi bakterite ja viiruste vahelise võidurelvastumise uurimiseks

Antibiootikumide resistentsus on kasvav probleem bakterite põhjustatud nakkushaiguste ravis. Baktereid ründavad viirused võivad pakkuda uusi lahendusi antimikroobsete meetodite, näiteks antibiootikumide ja nende lisandite, väljatöötamiseks. Juba ammu on mõistetud faagide potentsiaali patogeensete bakterite vastu võitlemisel, kuid nende kitsas peremeesring ja ennustamatu paljunemine on seni piiranud nende laialdast kasutust meditsiinis.