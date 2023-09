FÜÜSIK SELGITAB ⟩ Miks kassi silmad öösel hirmuäratavalt hiilgavad?

Nagu jooniselt on näha, siis ükskõik, kuhu iganes see valgus ka ei lange või mis suuna alt ei tule, peegeldub see kuubi tipu kolmelt seinalt (joonisel kujutatud versioonis ruudu tipu juures olevalt kahelt servalt) täpselt tagasi. See tehnoloogia lubab saada väga kitsast tagasipeegeldunud valguse koonust, mille laiuse määravad ära kas ebatäpsused kuubi seinte orientatsioonides või valguse difraktsioon. Kõige kvaliteetsemad reflektormaterjalid kasutavadki just seda tehnoloogiat.

Foto: Jaan Kalda

Silma hiilgamine sõltub läätsest

Kassi silmades ei ole muidugi ei üht ega teist lahendust, vaid nii inimese, kassi kui ka kõigi loomade silmades on lääts.

Mida silmalääts teeb? See koondab silmale peale langeva valguse ühte punkti silma võrkkesta peal. Kas see koondub nüüd täpselt punktiks või mitte sõltub juba sellest, kui täpselt on valgus fokuseeritud.

Kui meie pilk peatub laua peal olevatel asjadel, siis nii kaugemal kui ka lähemal olevad asjad on veidi udused. Kes on lühi- või kaugenägelikud, need teavad, et nad ei saagi teatud juhtudel teravat pilti ette. Terav pilt tähendab seda, et valgus fokuseerub peaaegu täpselt punktiks.

Kui nüüd kass vaatab auto suunas, siis auto lambist tulev valgus ei pruugi fokuseeruda võrkkestal punktiks, vaid laiguks.