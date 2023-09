Jaava makaagid kasutavad seksileludena kive

Teadlased ei välista, et uuritud makaakide käitumine erineb tavapärasest, sest tegu n-ö veidra asurkonnaga, kel on piiramatu ligipääs toidule, mis tähendab, et nad ei pea kulutama aega ja energiat toidu otsimisele, mistõttu on neil tavapärasest rohkem vaba aega. Teadlased arvavad ka, et tööriistade kasutamine on alguse saanud pelgalt mängust, mille jooksul on tööriistadel uusi otstarbeid leitud/avastatud, sel korral siis seksleluna. Sekslelude kasutamise adaptiivsus võib evolutsioonis püsida mõnu ja eneserahulduse tõttu (enese premeerimine) nagu seda on ka teised mängulised ja seksiga seotud tegevused.