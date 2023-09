Aju muu kehaga siduv uitnärv on oma ca 160 000 närvikimbuga imetabane süsteem, mida võiks nimetada ka kõhutunde aluseks – nii palju on funktsioone, mida see endas kannab.

Uitnärv – see müstiline kaablikimp keha ja aju vahel – on hakanud alles viimasel ajal oma saladusi reetma. On olnud aegu, kus uitnärve on ravieesmärgil lihtsalt läbi lõigatud. Tänaste arusaamade kohaselt võrduks see kirvehoobiga sülearvuti parandamisega.