Esimene eesti küla Abhaasias: Estonia asundus selle rajamisest tsaariaja lõpuni

1886. aastal on ajalehes Virulane kirjutatud: Kohaline kubernerihärra käis siinseid asundusi vaatamas ja kiitis väga Eestlaste olukorda, usinust, tööagarust ja ülespidamist, sest enamjagu Eestlasi on alles 2 aastat siin elanud ja juba on neil head elumajad ja viljapuuaiad ehitatud. See tegi kuberneri härrale rõõmu ja lubas tema vaesematele asunikkudele kroonu poolt hobuseid muretseda, mida ka juba on sündinud.

Estonia küla laulukoor 1890. aastate alguses. Laulukoori asutas 1884. aastal Kristjan Suits. Alul lauldi vaimulikke laule, 1889. aastast alates ka ilmalikke koorilaule. Paremalt esimene (istub) köster-kooliõpetaja Jakob Mihkelson, üks Suhhumi põllumeeste seltsi rajajaid ning hilisem Suhhumi kaupmees. Foto: Marika Mikkori eraarhiiv

Pähklipuhastustalgud Estonias. Taga vasakul betoonist maja, kus käis koos näitemänguselts, paremal tellistest külavalitsusehoone. A. Kruussoni foto. (1918) Foto: Marika Mikkori eraarhiiv

Suhted teiste rahvastega

On endastmõistetav, et maa põliselanikud abhaasid olid nende maale elama tulnud kolonistide vastu vaenulikud. Kohe küla rajamise järel hakkasid naabruses elavad mingrelid ning teisel pool jõge elavad abhaasid eestlaste hobuseid varastama. Ehkki ratsapolitsei aitas varaste otsingutel, jäid need enamasti tulemuseta.

Haritumad Eesti kolonistid olid Abhaasia ajaloost teadlikud ning tundsid kaasa põliselanikele, kelle maadele nad olid elama asunud. Samas olid eestlaste endi suhted kohalike tsaarivõimu esindajatega head: nende endi asundused olid ju tsaarivalitsuse koloniaalpoliitika sünnitis.

1906. aastal kirjeldas Johan Pihlakas ajalehes Päevaleht abhaase niimoodi: Nad on Tsherkessi tõust, enamasti Muhamedi usku, hariduse poolest õige madalal järjel, sest et emakeelne kirjandus täitsa puudub. [- - -] Ometigi on neil ristiusku Grusia rahvastest mõnesgi asjas paremad omadused. Abhas on otsekohesema iseloomuga ja asjaajamisel ausam, rohkem tõearmastaja ja sõnapidaja, kuna mingrel näituseks salakaval, ilma autundmuseta on, kelle ainus püüe selle peale käib, kuidas teist saaks igatepidi ülelüüa.