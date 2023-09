NEW SCIENTIST ⟩ Selle seadeldise abil on naised meestega võrdsed

Uuringu algatas USAs Ohio osariigis asuva Kent State’i ülikooli teadlane Michelle Bebber, kus ta hakkas õpetama kursust, kus tudengid veetsid päeva odaviset ja atlatl’i kasutamist harjutades. Atlatl on käes hoitav pulk, mille otsas on kausi- või soonelaadne osa, mis on mõeldud pika sulgedega oda ettepoole lennutava liigutusega viskamiseks.