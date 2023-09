Arheoloogid paljastavad, kes olid esimesed tallinlased

Hoopis huvitavam lugu on kolmikmatuse mehega, kelle analüüsitulemused erinesid naise ja lapse omast suuresti. Esiteks oli tema menüüs palju suurem osakaal loomalihal ja loomsetel valkudel laiemalt. Keskaja kirjalikest allikatest on näiteks teada, et liha peeti mehelikkuse, potentsi ja jõu allikaks ning mehed sõid liha rohkem ja tihedamini kui naised. Samuti lubab väävli stabiilsete isotoopide koostis järeldada, et mees võis enne Tallinnasse matmist olla elanud (vähemalt mõned aastad) enne oma surma väljaspool Eesti ala. Kuna tema tulemus on niivõrd erinev teiste Niguliste matuste omast kui ka mujalt Eestist leitud arheoloogiliste inimluustike proovidest (nüüdseks juba üle 150), on kõige tõenäolisem seletus, et mees oli tarbinud väljaspool Eesti ala kasvanud toitu. Et isotoopanalüüsiks võetud proov pärines roidest, mille keemiline koostis uueneb umbes viie aastaga, ei oleks ta saanud Tallinnas enne surma elada kauem kui mõni aasta, ilma et see oleks kajastunud ka väävli isotoopproovis. Kahjuks ei ole praeguste teadmiste põhjal võimalik määrata kindlaks mehe täpsemat päritolu. Pealegi ei olnud mehega kaasas ühtegi hauapanust, mis võiks tema elu kohta rohkem vihjeid anda. Rakendades eri loodusteaduslikke analüüsimeetodeid, on tulevikus siiski võimalik tema päritolu ja elutee täpsemalt kindlaks teha.