REKLAAMI LÕKSUS ⟩ E-tubaka tootjad kasutavad noorte meelitamiseks kavalaid müügitrikke

Tervise edendamise ja hariduse professori Minji Kimi juhitud uuring on leidnud, et e-sigareti tootjate kasutatavad turundusstrateegiad suurendavad e-sigarettide kasutuselevõtu tõenäosust muidu madala riskiga noorte täiskasvanute seas. Need laialt levinud, kuid vähe uuritud strateegiad kasutavad psühhograafilist sihtimist, et meelitada elustiili, hoiakute ja väärtuste põhjal uusi tubaka kasutajaid. Uuring avaldati teadusajakirjas Nicotine and Tobacco Research.