NEW SCIENTIST ⟩ Tahad, et su laps käiks kaua koolis? Siis pead valima just sellise partneri

Juba kaua on arutatud, kas erinevused isiksuses ja võimekuses on rohkem mõjutatud meie geenidest või varasest kasvukeskkonnast. Mõnikord uurivad teadlased seda küsimust kaht erinevat tüüpi kaksikuid võrreldes. Identsete kaksikute DNA on 100 protsenti sama, erimunakaksikute puhul eeldatakse, et nad jagavad 50 protsenti DNA-st.