NEW SCIENTIST ⟩ Teadlane selgitab, kuidas Jupiteri kuudelt elu märke otsitakse

Praegu, mil Cassini on oma tegevuse ammu lõpetanud, ootab Dougherty põnevusega veelgi ebatavalisemate avastuste tegemist. Ta on Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) juhitud Jupiteri jäiste kuude missiooni (JUICE) peauurija. Aprillis startinud projekti eesmärk on selge: mõista paremini, kas Jupiteri kuudel on sobivaid komponente elu olemasoluks.