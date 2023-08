Kepid nurka? Suusakuurorte ootavad lumevaesed talved

Isegi kui globaalse keskmise temperatuuri tõus suudetaks Pariisi leppe eesmärgi kohaselt piirata 1,5 kraadini üle tööstuseelse keskmise (mis on vähetõenäoline) peaks kolmandik Euroopa 2234 suusakuurordist siiski maadlema tõsise lumepuudusega, kirjutasid teadlased ajakirjas Nature Climate Change .

Kui globaalne keskmine temperatuur tõuseb madalama temperatuurilävendini, võiksid kõrgematel kõrgustel ja laiuskraadidel asuvad kuurordid näiteks põhjamaades ning Prantsuse, Šveitsi ja Austria Alpides kliimariski vähendada näiteks mehaanilise lumetootmisega. Uuring, kus esimest korda arvestati ka lume valmistamiseks kuluva energia ja vee kliimamõju, ütleb, et lumetootmisest poleks siiski kasu lõunapoolsemates ja madalamates kuurordes.

«Lumetootmisega kaasnevad investeeringud ja käitamiskulud, mis on kuurortidele tõsine majanduslik risk, ütles Prantsusmaa riikliku agronoomiauuringute instituudi teadlane ja uuringu juhtivautor Hughes Francois AFP-le.

Isegi kui kunstlund saaks toota piisavalt odavalt, et kuurort avatuna hoida ja kasumit teenida, panustaks see siiski oma energiakulukusega kliimasoojenemisse ja tekitaks nõiaringi, näitas uuring. Pool maailma suusakuurordest asub Euroopas, kus need teenivad umbes 28 miljardit eurot aastas ja mängivad kohalike majanduste toetamisel võtmerolli.