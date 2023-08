APPI! ⟩ Inimese ajust leiti elus uss

64-aastane Austraalia naine pöördus arstide poole kaebusega mälulünkade kohta, misjärel tehti talle MRT-uuring, kus arstid tema aju esiosas ebatavalisi kahjustusi märkasid. Selgus, et kahjustuste põhjuseks oli 8-sentimeetrine ümaruss Ophidascaris robertsi. Juhtumi teeb märkimisväärseks asjaolu, et see parasiit on levinud kängurudel ja rombpüütoni liigil Morelia spilota, kuid mitte inimestel.

«Tegu on maailmas esimese kirjeldatud juhtumiga, kus inimesel on Ophidascaris,» ütles nakkushaiguste ekspert Sanjaya Senanayake. Ekspertidele teadaolevalt on ka tegu esimese juhtumiga, kus see parasiit on imetaja ajus.