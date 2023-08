LEGEND ELAB EDASI ⟩ Suurim Loch Nessi koletise otsing lõppes tulutult

Loch Nessi keskus ütles, et see on suurim Nessie otsing alates 1972. aastast ja sisaldab tehnoloogiat, mida ilmselt pole otsingul kunagi kasutatud. Loch Ness Exploration ehk LNE võttis kasutusele termilised droonid, et tuvastada järve pinna all peituvaid soojussignaale, ja hüdrofone, et salvestada veealuseid akustikaid.