India Kuu-missioonilt laekub esimesi tulemusi

Möödunud nädalal edukalt esimese maailma riigina Kuu lõunapoolusele maandunud Indial on praeguseks ette näidata ka esimesed teadusandmed. Kuid Kuul on veel «hommik» ja see on alles end seni edukana tõestanud Chandrayaan-3 missiooni algus.