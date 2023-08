IIDSED HIPID? ⟩ Neandertallased ei olnudki lillelapsed nagu 1960ndatel arvati

Shanidar 4 ja Z näivad olevat asetatud ligikaudu samasse asendisse, nagu vaataksid nad koopast välja, ja kuigi kolmanda neandertallase säilmed on liiga hõredad, et olla kindel tema matmisasendis, näib tema pea samamoodi olevat näoga ida poole.

Illustratsioon võimalikust matmisasendist Shanidari koopas. Pea taga olev kivi, mis hoidis pea asendit, on pildil halli värvi. Foto: Emma Pomeroy /SWNS.COM

«Aina selgemaks saab see, et neandertallased tulid siia vähemalt kolm korda ja asusid selle kaevu kõrvale telkima ning asetasid sinna ka surnukeha,» ütles Hunt. «Kuigi arheoloogiast on traditsioone väga raske järeldada, näib see siiski olevat traditsioon surnute matmiseks ja seda tehti ilmselgelt ettevaatlikult, sest kaks surnukeha on väga terviklikud.»

Töörühm vaatas uuesti läbi ka õietolmu algsed määratlused ja nad leidsid, et tükid sisaldasid rohkem kui ühte tüüpi lillede õietolmu. Kõik leitud taimed ei õitsenud samal aastaajal, mis seab matuselillede teooria kahtluse alla.

Pigem on õietolmukogumike kõige tõenäolisemaks allikaks mesilased, mille kohta leiti ka tõendeid.

Hunt märgib ka, et üht lille, kiirjas jumikas, ümbritsevad teravad 2 cm pikkused ogad. Kuigi on tõenäoline, et neid võidi koguda meditsiinilistel põhjustel, oleks nende valikut matuselilledeks raske sobitada tänapäevaste empaatiamõistetega.

Töörühm tuvastas surnukehade ümber ka puitunud killud koos puude õietolmu tükkidega, mis on võimalikud tõendid selle kohta, et surnukehad kaeti nende kaitseks okstega.