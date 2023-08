FÜÜSIK SELGITAB ⟩ Kust tulevad pilved ja miks on rünkpilvede alumine äär sirge?

Tõsi, mõnikord on see alumine sirge serv väga teravalt välja joonistunud, aga kui rünkpilved alles moodustuvad, siis ei saa sellest alumisest piirist veel väga hästi aru. Kui pilved on juba parajasti suurust kogunud, siis on selgemalt näha, kui siledad on need alt ja kui kobrulised ülevalt.

Et sellest teemast paremini aru saada, tuleb kõigepealt rääkida, kust pilved üldse tulevad. Muidugi, kui on pikemalt suvine ja kuiv olnud, niiskust ei ole, on ka taevas pilvitum. Kui aga on natuke niiskust, siis on niiskem ka maapind. Isegi kui maapind ei ole niiske, on tavaliselt läheduses järv vm veekogu. Niisiis muutub õhk, mis puutub vastu maapinda, niiskeks ja hakkab sisaldama veeauru. Tema suhteline niiskus kasvab ja ka õhk soojeneb. Nagu me teame, siis soe õhk on külmast õhust kergem, sest see paisub.