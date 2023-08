NIKOTIINI OHUD ⟩ Vaata, mis juhtub, kui hakkad suitsetama enne 20. eluaastat

Alla 50-aastastel suitsetajatel on viis korda suurem risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse kui mittesuitsetajatel. Tubaka ostmise seaduslik vanus on paljudes riikides 18 aastat, kuid mõnes riigis polegi vanusepiiranguid.

Konjunktuuriinstituudi 2019. aasta uurimusest ilmnes, et alternatiivsete nikotiinitoodete kasutamine on oluliselt suurenenud. Eriti märgatav on nende levik noorte seas.

Jaapanis vaadeldi uues uuringus seost suitsetamise alustamise vanuse, nikotiinisõltuvuse ja suitsetamisest loobumise vahel. Uuring hõlmas suitsetajaid, kes olid külastanud Jaapanis suitsetamisest loobumise kliinikut. Osalejad täitsid Fagerströmi nikotiinisõltuvuse testi (FTND), mis esitab küsimusi nagu «Kui kiiresti pärast ärkamist suitsetate Te oma esimese sigareti?», «Kas Teil on raske suitsetamisest hoiduda kohtades, kus see on keelatud?» ja «Mitu sigaretti Te päevas suitsetate?». Iga vastuse hinded liideti kokku, et saada nikotiinisõltuvuse hinnangud: madal (1–2), madal kuni mõõdukas (3–4), mõõdukas (5–7) või kõrge (8 või kõrgem).