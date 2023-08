KURIOOSUM ⟩ Valel on tõepoolest lühikesed jalad – teaduses vähemalt

Päris kõrgtemperatuurne ülijuht magneti kohal hõljumas. Selle ülijuhi puhul tähendab kõrge temperatuur mõnevõrra kõrgemat temperatuuri kui see, mille juures keeb lämmastik. Toatemperatuurini on sealt «tükk maad» minna. Siiani pole see veel õnnestunud.

Foto: Wikimedia Commons