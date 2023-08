Uskumus keskendub väitele, et kuigi taimed kasutavad päevasel ajal ära süsinikdioksiidi ja eraldavad hapnikku, siis öösel see protsess pöördub ning nad konkureerivad meiega õhu pärast, mida me magades hingame. CO2 kogunemine on siseruumide õhukvaliteedi jaoks tõeline probleem, millel on tõestatud tervisemõjud. Seega on lihtne mõista, kust see mure tuleb. Kuid selleks, et teha kindlaks, kas toataimedega magamistoa jagamine on reaalne terviserisk, peame kaaluma kolme asja.