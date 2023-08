Bioloog Urmas Tartes selgitas, et tegemist on lestadega, kes elavad kimalaste pesas ja toituvad seal olevast kraamist. Seega ei ole nad putuka parasiidid, vaid kasutavad teda transpordivahenidna. «Kui sügise saabudes kimalased pesa hülgavad, kasutavad lestad emakimalasi kui lennukeid, et uude pessa jõuda,» selgitas Tartes.