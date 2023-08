MIS TEEB MEHEST MEHE? ⟩ Teadlased avaldasid lõpuks, mis peitub Y-kromosoomis

«Kui teadlased leiavad variatsiooni, mida nad pole varem näinud, on alati lootus, et need genoomsed variandid on inimeste tervise mõistmiseks olulised,» ütles Phillippy. «Meditsiiniliselt olulised genoomsed variandid võivad aidata meil tulevikus paremat diagnostikat kujundada.»

Muidugi on juhtumeid, kus on rakus ebanormaalne arv kromosoome, mida tuntakse sugukromosoomi aneuploidsusena. Kõige tavalisem on Klinefelteri sündroom, mille tulemuseks on XXY konfiguratsioon, mis mõjutab hinnanguliselt 1 meest 500-st. See on seotud teatud füsioloogiliste kõrvalekallete ja vanusega seotud arengu- ja õppimisprobleemidega.