NEW SCIENTIST ⟩ Aeg venib? Probleem võib olla hoopis negatiivses ellusuhtumises

Inimesed tunnevad sageli, et aeg venib või vastupidiselt möödub liiga kiiresti. Enamasti ei suudeta enda kohustustega järge pidada ning info ülekülluse tõttu kipuvad tähtsad sündmused ununema. Nüüd on tõendeid selle kohta, et eelkõige emotsionaalne seisund mõjutab meie ajataju ja sellega hakkama saamist.