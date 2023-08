Zsolt Radak ja tema kolleegid Ungari sporditeaduste ülikoolist on uurinud 80 amatöörsõudjat vanuses 38–84 aastat, kes osalesid 2019. aasta World Rowing Masters regatil Ungaris Velences.

Sõudjad, kelle treeningrežiimid varieerus iga päev harjutamisest kuni ühe korrani nädalas, andsid igaüks väljaheiteproovi, et tuvastada nende soolestikus esinevad bakterid. Uurijad võtsid ka vereproove, et mõõta osalejate bioloogilist vanust – see meede põhineb DNA-markeritel, mitte elatud aastate arvul.