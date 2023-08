Parasiitussid taltsutavad inimese kehas neid haigusi!

Esimest korda maailmas tegid (ja lõpetasid) Austraalias asuva James Cooki ülikooli (JCU) teadlased kaheaastase inimkatse, kus parasiitussid said oma tööga suurepäraselt hakkama. Ussikesed aitasid ennetada 2. tüüpi diabeeti, sillutades teed suuremale rahvusvahelisele uuringule.

Kui 24 osalejale, kelle sisikonnas elasid ussikesed, pakuti teise katseaasta lõpus kas ussirohtu või hoopis võimalust jääda uuringusse veel 12 kuuks, otsustas ainult üks neist oma ussikesest sõbrad tappa, ja seegi oli ainult seepärast, et tal seisis ees meditsiiniline protseduur.

Väikestes annustes on parasiitussiravist peremeesorganismi tervisele palju kasu

Varasemad uuringud kasutasid tehistingimustes kasvatatud parasiitussi, et edukalt ravida kroonilisi haigusi, näiteks ärritatud soole sündroom ja tsöliaakia. Tsöliaakia uuringu tegid ka JCU teadlased.

Necator americanus'el on pisikesed konksud, millega ta kinnitub inimese sooleseina külge

«Ainevahetushaigusi iseloomustavad põletikulised immuunvastused ja soolestiku muutunud mikrobioom,» ütles dr Pierce. «Varasemad uuringud loommudelitega on näidanud, et parasiitussid kutsuvad oma peremeesorganismis esile põletikuvastase reaktsiooni, et kaitsta oma ellujäämist.»