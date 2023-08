Tartus algab rahvusvaheline konverents kurgedest

Konverentsi korraldaja Eesti Maaülikooli vanemlektori Ivar Ojaste sõnul elab kurglasi maailmas 15 liiki. Eestlastele on eelkõige teada-tuntud sookurg. Kaks kureliiki pesitsevad Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Austraalias, neli Aafrikas ja üheksa liiki Aasias. «Ühtegi kureliiki ei ela Lõuna-Ameerikas. Kurgede elupaigaks on tüüpiliselt märgalad, kuid on ka paar erandit, kelle pesitsusalad asuvad savannides ja kuivades steppides. Võib-olla seetõttu on ka üheksa kureliigi populatsioonid vähenemas, sest peamiseks ohuks kurgedele on just inimtegevusest tulenev elupaikade kadu, neile peetav jaht, aga ka kliimamuutused,» ütles Ojaste.