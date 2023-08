JÄÄKARUDE KRIMINALISTIKA ⟩ Ohustatud loomi uuritakse neid nägemata

Seni on jääkarusid uuritud GPS jälgimisseadmetega, mille kinnitamiseks tuleb loomad kinnipüüda ja uinutada. Meetod on ohtlik ja kulukas, lisaks veel ka looma häiriv. Alternatiivina on teadlased üritanud karusid suisa satelliidifotode põhjal jälgida. Idaho ülikooli teadusmeeskond otsustas katsetada jääkarude lumistest käpajälgedest kogutud keskkonna-DNA (ing environmental DNA ehk eDNA) kasutamist, loomade tuvastamiseks ja nende soo määramiseks.

Jääkaru tagajalad. Foto: Konstantin Sednev

«See on esimene kord, kui jääkarusid on lume põhjal individuaalselt tuvastatud ja nende sugu määratud,» ütles teadlane Jennifer Adams. Selle meetodi abil kogutakse tuuma DNA-d, mille põhjal on võimalik isenditest üksikasjalikke geneetilisi profiile koostada.