Keskkonnaagentuur: lendorava seisundi parandamiseks on vaja jätkuvalt pingutada

2023. aastal leiti juurde 12 uut lendorava leiukohta ja mitmete leiukohtade paiknemise muutusi. Selle aasta tulemustest selgub, et asustatud leiukohtade arv ulatub 100-ni. Aasta alguses kinnitatud kaitsetegevuskavaga on püstitatud eesmärgiks 125 asustatud lendorava leiukohta jooksval aastal. Vaatamata sellele, et lendoravate asustatud leiukohtade arv on aeglaselt tõusmas, ei tähenda see, et asurkond meil heas seisus on. Keskkonnaagentuuri eluslooduse juhtivspetsialisti Uudo Timmi hinnangul on levila killustunud vähemalt kuueks-seitsmeks isoleeritud osaasurkonnaks, mille vahel loomad ei ole võimelised levima. Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) Punase nimestiku kriteeriumite kohaselt on Eesti asurkonna seisund hinnatud kriitiliselt ohustatuks.