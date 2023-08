NEW SCIENTIST ⟩ Ekstreemsetel ilmastikunähtustel on inimeste näpujäljed küljes

Meedia kajastas kliimamuutuse rolli äärmuslikes ilmastikunähtustes sageli järgmiselt: «Kuigi see on nähtus, mida globaalne soojenemine muudab sagedasemaks, ei saa me üksikuid ilmastikunähtuseid kliimamuutusele omistada.» See oli õige 20. sajandil, kuid tänapäeval kindlasti mitte, kirjutab kliimateadlane Friederike Otto.