KURIOOSUM ⟩ Vene gaas Saksamaal on nohu – USAs lendavad raketid ikka veel Vene mootoritega!

Ajalugu mängib omalaadset malet nii inimeste kui ka tehnikaga. Üllatuslikul moel on vihases kosmosevõidujooksus loodud nõukogude rakettmootorid istutatud omaaegsete Ameerika mandritevaheliste rakettide saba alla – need raketid olid aga muiste sihitud Nõukogude Liidu pihta. Tõsi, seegi olukord on tänaseks omalaadi kurioossel moel muutunud.