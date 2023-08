Satelliitidesse häkkimiseks ei pea olema geenius, tõdeb teadlane

Saksamaa Bochumi Ruhri Ülikooli doktorant Johannes Willbold esitles eelmisel nädalal Los Angeleses aset leidnud Black Hati julgeolekukonverentsil oma uurimust satelliitide turvalisusest. Kolme tüüpi orbitaalmasinaid uurinud teadlane leidis, et paljud neist on kaugjuhtimisega ülevõtmise eest täiesti kaitsetud, kuna neil puuduvad ka kõige algelisemad turvasüsteemid.

«Inimesed eeldavad, et satelliidid on turvatud,» ütles ta oma ettekandes. «Tegemist on kalli varaga, mille ligipääs peaks olema krüpteeritud ja autenditud. Oletan, et kurjategijad arvavad sama ning on satelliite liialt keerulisteks sihtmärkideks pidanud, mille ülevõtmiseks peab olema mingisugune krüptograafiageenius. Võib-olla polnud selle ettekande tegemine hea mõte.»