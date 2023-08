UUED MAITSED ⟩ Teadlased 3D-printisid veganikalmaarirõngaid

Lihaalternatiive on leida poodide lettidel juba ammusest ajast, kuid mereandide «imiteeringuid» on raskem leida. Kuna meie merevetes on piiratud ressursid ja ülepüük on kahjustanud – ja kahjustab jätkuvalt – mereökoloogiat, on jätkusuutlike mereandide alternatiivide väljatöötamine paljulubav tulevik. Samas peavad need olema ka toitvad ja maitsvad, et meelitada näljast rahvahulka.