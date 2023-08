TSUNAAMID KOSMOSES ⟩ Ilmaruumis mürtsuvad 5 miljoni kilomeetri kõrgused hiidlained

Kõnealune tähesüsteem on tuntud kui MACHO 80.7443.1718 ja see kuulub rühma, mida tuntakse kui heartbeat stars ehk südamelöögi tähed. Südamelöögi tähed on tihedas paaris olevad tähed, mis heledusega perioodiliselt pulseerivad, nagu EKG-aparaadi südame löögisagedus. Südamelöögisüsteemide tähed liiguvad läbi piklike ovaalsete orbiitide. Iga kord, kui nad kõiguvad lähestikku, tekitab tähtede gravitatsioon laineid – täpselt nagu Kuu tekitab Maal ookeani laineid. Lained venitavad ja moonutavad tähtede kuju, muutes neilt tuleva tähevalguse hulka.