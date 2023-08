Sellel aastal toimus iga-astane Astronoomia kokkutulek Astronoomiafestivali nime all Sokka puhkekeskuses Otepää lähedal maalilisel kuppelmaastikul rabajärvede ja metsade vahel. Kui tavaliselt on külastajaid maksimaalselt 100 ringis, siis sellel aastal sai ürituse muudetud nimi igati õigustatuks. Üritust väisas üle 170 inimese.

Vaadeldi erinevaid taevakehi ja langevaid perseiide ning tabati need ka piltidele.