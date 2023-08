ATH ei ole haigus, mis on geneetiline ja võib olla lisaks ka teistel pereliikmetel. Tegemist on pisut teistsuguse aju funkstioneerimisega.

Kas tunnete tihti suuri raskusi keskendumisel, kiiret tähelepanu hajumist või seda, et suudate vaid lühikest aega olla paigal? Kui sümptomid on esinenud pikaaegselt, mis on aja jooksul süvenenud ja on hakanud segama teie elukvaliteeti, võite kannatada aktiivsus- ja tähelepanuhäire all, mida on eelkõige seostatud pigem lastega, kuid järjest enam kohtab seda ka noorte täiskasvanute seas.