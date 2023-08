AASTA LIND ⟩ Emased ja isased aulid rändavad erinevat teed pidi

Telemeetria andmed kinnitasid, et valdav osa Siberi tundras pesitsevatest aulidest talvitab Läänemere rannikumerel, ja paljastasid isaste ja emaste erineva rändetee. Teadmine, et mõned aulid jäävad talvitama Valgele merele, mis on märksa lähemal pesitsusalale kui Läänemeri, on samuti tähelepanuväärne.

Eesti seisukohast on oluline, et sügisrände olulised peatuskohad on just meie rannikul, kus rändelt naastes sööb aul esimese korraliku kõhutäie. Andmed näitasid ka, et seejärel suundub aul Läänemere lõunaossa, kus on peamised talvitamisalad, kuid Eesti rannikul talvitavate veelindude loendustest teame, et sajad tuhanded aulid veedavad meie madalas rannikumeres ka sügise ja talve.