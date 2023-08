Kliimaseire: juuli oli Maa mõõtmisajaloo kuumim kuu

Alates 19. sajandi lõpust on üleilmne soojenemine kergitanud Maa keskmist temperatuuri 1,2 kraadi võrra, selle peamine põhjustaja on fossiilsete kütuste põletamine, mille tõttu on kuumalained muutunud kuumemaks, aga ka kauem kestvaks ja sagedamini esinevaks. Ühtlasi on intensiivsemaks muutunud ka paljud muud äärmuslikud ilmastikunähtused ja looduskatastroofid nagu tormid ja üleujutused.