NEW SCIENTIST ⟩ Populaarsust koguv vesinikuallikas oli kogu aja meie jalge all

Üha enam ettevõtteid soovib maapõuest vesinikku ammutada, üks neist väidab suisa, et tegemist oleks kliimaneutraalse energiaallikaga. Esimene geoloogilise vesiniku tootmist analüüsinud uuring leidis, et kuigi selle kasutamine panustaks siiski kliimamuutustesse, oleks geoloogilise vesiniku keskkonnamõju võrreldav või madalam kui taastuvatest allikatest loodud vesiniku oma. Kuid vähemalt üks ekspert usub, et uuringu tulemused on liialt optimistlikud.