Pahameele kiuste õitsema lastud pealinna niitmistulevik on otsustamata

Pallasti tänava äärsel rohealal seisis metsiku välimusega õunapuu, mille oksad juba punetavatest õuntest rasked on. Kollo sõnul võiks viljapuid linnas isegi rohkem kohata, kuid eelistada tuleks metsikumaid liike. «Sorditaimed on nagu tõukoerad - ilusad, aga haiguste suhtes vastuvõtlikud. Nad vajavad palju tähelepanu.»

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja, linna maastikuarhitekt Kristiina Kupper vastas Postimehele, et kuigi üks niitmisvaba aasta linnalooduse koosluseid oluliselt ei mõjuta, sõltuvad kaasnevad muutused kasvutingimustest ja olemasolevatest koosluste koosseisudest. «Harilik tõlkjas ehk nn rakvere raibe, kärnoblikas ja ohakas on kindlasti need liigid, mis vähema niitmise korral seemnete külvi teel hästi levima hakkavad. Samas kaob ära valguslembene võilill,» sõnas Kupper.

Kollo selgitas, et tõlkjas ja maltsaliigid on probleemiks just hiljuti rajatud haljasaladel. «Kui muld tuuakse, ei tea keegi kunagi milliste taimede seemneid see sisaldada võib,» sõnas Kollo. Tema sõnul aitab maltsa kontrolli all hoida strateegiline rohimine või kõrgelt niitmine. «Malts on siin teistest taimedest palju kõrgem, ja tuleks nüüd ära niita, enne kui seemned valmivad.»