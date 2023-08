Kuum ilm vähendab tihase valvsust

Linnu ainevahetus on kiire (lendamine nõuab palju energiat), mistõttu on ka linnu kehatemperatuur kõrge. Lisaks on enamik linde väikesed, mis tähendab, et soojas võib lind kergesti kuumarabanduse saada. Siiski on hoolimata paljudest linnu füsioloogia uuringutest ja ühest paremini uuritud loomade suhtluskanalist – lindude häälitsustest – märksa vähem teada, kuidas soe linnu käitumist mõjutab. Hoiatamine, hoiatushüüu kuulmine või sellele reageerimine on lindudele aga äärmiselt oluline – tõrge suhtluses võib tähendada surma.